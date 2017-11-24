В Вооруженных силах Азербайджана проведены "Дни НАТО"

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоялись "Дни НАТО" в Вооруженных силах Азербайджана. Мероприятие было организовано экспертной группой Штаба Союзного командования по трансформации НАТО.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, делегация, возглавляемая начальником штаба Управления Военного партнерства НАТО, полковником Александром Швабом (Канада) посетила Военную академию Вооруженных cил, Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, а также Военно-морские силы Азербайджана.

В рамках мероприятия, офицерам и курсантам Вооруженных сил были представлены лекции на темы "НАТО сегодня - структура и обязанности", "Сотрудничество Азербайджан-НАТО", "Стратегическое воздействие, предпочитаемое НАТО", "Морские силы НАТО", "НАТО после Варшавского Саммита, Политика партнерства НАТО и Южный Кавказ", "Глобальное кибер-развитие и реакция НАТО".