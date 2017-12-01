В танковых подразделениях армии Азербайджана проводятся занятия по боевой стрельбе - ВИДЕО

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2017 год, во всех танковых подразделениях Вооруженных сил проводятся занятия по боевой стрельбе.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Основной целью тактических занятий и учений является совершенствование навыков по управлению танковыми подразделениями в труднопроходимых местностях и их успешному применению в реальных боевых условиях.

Танковые экипажи, умело преодолев препятствия, точным огнем уничтожили все цели.