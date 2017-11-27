В одной из воинских частей проведены эстафетные соревнования по артиллерии

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В одной из воинских частей министерства обороны проведены эстафетные соревнования по артиллерии.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в соревнованиях, проведенных в целях повышения уровня боеготовности и профессионализма артиллеристов, перед личным составом были поставлены несколько задач.

Минометные расчеты, продемонстрировав умения по выполнению боевых задач, точным огнем поразили условные цели.

Команды, которые, своевременно и точно выполнив задачи, стали победителями, были награждены.