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    В одной из воинских частей проведены эстафетные соревнования по артиллерии

    Минометные расчеты, продемонстрировав умения по выполнению боевых задач, точным огнем поразили условные цели© Mod.gov.az

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В одной из воинских частей министерства обороны проведены эстафетные соревнования по артиллерии.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в соревнованиях, проведенных в целях повышения уровня боеготовности и профессионализма артиллеристов, перед личным составом были поставлены несколько задач.

    Минометные расчеты, продемонстрировав умения по выполнению боевых задач, точным огнем поразили условные цели.

    Команды, которые, своевременно и точно выполнив задачи, стали победителями, были награждены.

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