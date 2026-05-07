В Баку состоялась встреча военных специалистов по кибербезопасности Азербайджана и Грузии
Армия
- 07 мая, 2026
- 15:36
В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Грузии на 2026 год, в Баку состоялась рабочая встреча военных специалистов двух стран в области кибербезопасности.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
На встрече, состоявшейся в Генеральном штабе азербайджанской армии, был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества между военными ведомствами двух стран в сфере информационной и кибербезопасности.
В ходе встречи была особо подчеркнута важность подобных визитов с точки зрения обмена опытом, стороны провели широкие обсуждения и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.
