Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку состоялась встреча военных специалистов по кибербезопасности Азербайджана и Грузии

    Армия
    • 07 мая, 2026
    • 15:36
    В Баку состоялась встреча военных специалистов по кибербезопасности Азербайджана и Грузии

    В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Грузии на 2026 год, в Баку состоялась рабочая встреча военных специалистов двух стран в области кибербезопасности.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    На встрече, состоявшейся в Генеральном штабе азербайджанской армии, был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества между военными ведомствами двух стран в сфере информационной и кибербезопасности.

    В ходе встречи была особо подчеркнута важность подобных визитов с точки зрения обмена опытом, стороны провели широкие обсуждения и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

    Министерство обороны Азербайджана Министерство обороны Грузии
    Azərbaycan və Gürcüstanın kibertəhlükəsizlik üzrə hərbi mütəxəssislərinin işçi görüşü keçirilib
    Azerbaijan and Georgia discuss cybersecurity cooperation in Baku

    Последние новости

    16:17

    Деятели культуры Азербайджана награждены персональной стипендией президента

    Внутренняя политика
    16:17

    В Нидерландах стюардесса госпитализирована по подозрению на заражение хантавирусом

    Другие страны
    16:08

    BakuBus и Бакинская служба такси вошли в структуру Бакметрополитена

    Другие
    16:06

    Чарльз Кайонга: WUF13 откроет новые возможности для международного сотрудничества

    Внешняя политика
    16:06
    Фото

    Генпрокурор Монголии посетил Национальную авиационную академию

    Внешняя политика
    16:00

    Банзрагч: Генпрокуратуры Монголии и Азербайджана определили направления сотрудничества

    Внешняя политика
    15:51

    Непогода нанесла агросектору Азербайджана ущерб на 13 млн манатов

    АПК
    15:38

    В Турции около 80 студенток госпитализированы с подозрением на пищевое отравление

    В регионе
    15:36

    В Баку состоялась встреча военных специалистов по кибербезопасности Азербайджана и Грузии

    Армия
    Лента новостей