    В Баку состоялась встреча делегаций военных вузов Азербайджана и Грузии

    Армия
    • 22 октября, 2025
    • 15:06
    В Баку состоялась встреча делегаций военных вузов Азербайджана и Грузии

    В Баку состоялась рабочая встреча между тестовыми комиссиями STANAG Национального университета обороны Азербайджана и Национальной академии обороны Грузии.

    Как сообщили Report в Министерстве обороны, в Институте военного управления гостям был представлен краткий обзор истории и направления деятельности Центра иностранных языков.

    На встрече обсуждено составление тестов STANAG по английскому языку, а также модерация, взаимное использование и испытание тестовых материалов.

    Азербайджан Грузия Минобороны
    Azərbaycan və Gürcüstanın hərbi təhsil sahəsində nümayəndə heyətlərinin işçi görüşü keçirilib

