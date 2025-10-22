В Баку состоялась встреча делегаций военных вузов Азербайджана и Грузии
Армия
- 22 октября, 2025
- 15:06
В Баку состоялась рабочая встреча между тестовыми комиссиями STANAG Национального университета обороны Азербайджана и Национальной академии обороны Грузии.
Как сообщили Report в Министерстве обороны, в Институте военного управления гостям был представлен краткий обзор истории и направления деятельности Центра иностранных языков.
На встрече обсуждено составление тестов STANAG по английскому языку, а также модерация, взаимное использование и испытание тестовых материалов.
