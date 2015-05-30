Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ С 1 по 4 июня в Баку пройдет заседание по сотрудничеству между Военно-морскими силами Азербайджана и Турции. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.

Кроме того, 1-5 июня в Сараево (Босния и Герцеговина) пройдет первая рабочая встреча по планированию "коллективных региональных учений НАТО-2016", 1-12 июня в Будапеште (Венгрия) курс военной терминологии для штабных офицеров, 1-19 июня в Гармиш-Партенкирхен (Германия) семинар по языковому тесту.

На международных мероприятиях примут участие представители Вооруженных сил Азербайджана.