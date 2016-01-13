Командующий ВМС Пакистана завтра прибудет в Азербайджан

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Командующий Военно-морскими силами Пакистана, адмирал Мухаммед Закауллах совершит визит в Азербайджан.
Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, адмирал прибудет в Баку 14 января.
В ходе визита М.Закауллах проведет встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, министром оборонной промышленности Явером Джамаловым, командованием ВМС Азербайджана.
В ходе встреч будут обсуждаться вопросы сотрудничества двух стран в военной сфере.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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