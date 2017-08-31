Рейтинг Global Firepower: Азербайджан имеет сильнейшую армию в регионе

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан опередил страны региона в рейтинге лучших армий мира, передает Report со ссылкой на отчет, опубликованный международной компанией Global Firepower.

Азербайджан занял 58-ую строчку в данном рейтинге, Грузия - 82-е место, Армения - 93-е. Таким образом, Азербайджан является владельцем сильнейшей армии в регионе Южного Кавказа.

Первое место в индексе сильнейших армий мира заняли США, второе - Россия, третье - Китай. Далее следуют Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Иран занимает 21-ую строчку в данном рейтинге.

Всего в рейтинге 133 страны.

Для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, в ходе которого учитывались более 50 факторов, в том числе наличие ядерного арсенала и членство в НАТО.