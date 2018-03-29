 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ракетные и артиллерийские подразделения Азербайджанской армии проводят учения с боевыми стрельбами - ВИДЕО

    © Mod.gov.az

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава, на всех общевойсковых полигонах в прифронтовой зоне проводятся учения ракетных и артиллерийских соединений и подразделений Азербайджанской армии.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе одного из учений, проведенных на одном из полигонов, выполняются практические боевые стрельбы с применением самоходных артиллерийских установок. С целью обеспечения точности и интенсивности стрельб, артиллерийские подразделения используют современные автоматизированные системы управления.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi