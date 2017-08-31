Проведены штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ 30-го августа в городе Берлине состоялись штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Федеративной Республики Германия.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, в ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и перспективы военного сотрудничества между двумя странами, были обсуждены сотрудничество в сфере образования, проведения учений и миротворческих операций, а также вопросы региональной безопасности.