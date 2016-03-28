Начальники штабов вооруженных сил стран СНГ встретятся в Минске

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Главы генштабов стран СНГ соберутся cегодня в Минске, чтобы обсудить реализацию Концепции военного сотрудничества до 2020 года и проведение совместных мероприятий вооруженных сил в 2017 году. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявили журналистам в управлении пресс-службы и информации Минобороны России.

На рассмотрение будут вынесены 11 вопросов по различным направлениям военного сотрудничества. "Особое внимание в ходе заседания будет уделено реализации Концепции военного сотрудничества стран Содружества до 2020 года и проведению совместных мероприятий вооруженных сил государств-участников СНГ в 2017 году", — подчеркнули в военном ведомстве.

В работе комитета примут участие делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.