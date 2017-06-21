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    Минобороны Азербайджана: Захвачен член диверсионной группы противника

    Разведывательно-диверсионная группа ВС Армении совершила попытку перейти линию обороны Вооруженных сил Азербайджана

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Вечером 20-го июня на линии противостояния войск разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти линию обороны Вооруженных сил Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, в результате предпринятых действий своевременно обнаруживавшего противника наших подразделений, разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении, понеся потери, была вынуждена отступить. Один член разведгруппы противника был захвачен.

    В связи с инцидентом будет предоставлена дополнительная информация.

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