Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    • 08 ноября, 2026
    • 22:11
    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Министерство обороны Азербайджана подготовило видеообзор по итогам деятельности за прошедшую неделю.

    Report представляет его:

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
    Azerbaijan Defense Ministry shares video summary of past week's updates
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    08:03
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага
    Внутренняя политика
    07:51
    При пожаре в жилом комплексе в Китае погибли 14 человек
    Другие страны
    07:28
    Бывший президент США Джо Байден рассказал о ходе лечения рака
    Другие страны
    06:43
    Дональд Трамп заявил, что Рубио сохранит пост госсекретаря США
    Другие страны
    06:17
    Фото
    В Лондоне прошел концерт по случаю Дня Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    05:56
    Япония провела рекордную валютную интервенцию на $50,4 млрд
    Другие страны
    05:29
    Трамп выставил счет странам, которые США защищали во время войны с Ираном
    Другие страны
    05:25
    Президент США допустил, что война с Ираном повлияла на поражение республиканцев на выборах
    Другие страны
    05:03
    В Анталье сегодня стартует климатическая конференция COP31
    В регионе
    Лента новостей