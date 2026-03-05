Минобороны Азербайджана готовит ответные меры на атаки иранских БПЛА

Министерство обороны Азербайджана изучает характеристики БПЛА, которыми Иран атаковал Нахчыван, а также готовит необходимые ответные меры для защиты гражданского населения.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Азербайджана.

"5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, включая Нахчыванский международный аэропорт и другие объекты гражданской инфраструктуры. Технические параметры беспилотников и детали произошедшего в настоящее время изучаются", - отметили в министерстве.

Ведомство решительно осудило атаки на гражданскую инфраструктуру Азербайджана, подчеркнув, что они были совершены вооруженными силами Ирана без какой-либо военной необходимости.

"Ответственность за произошедшее полностью лежит на Исламской Республике Иран. Азербайджан, в свою очередь, готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также обеспечения безопасности гражданского населения и объектов инфраструктуры", - подчеркивает Минобороны.

Оборонное ведомство добавило, что такие атаки Ирана не останутся без ответа.