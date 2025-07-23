Министр: ОТГ - стратегическая возможность для расширения военно-технического сотрудничества

17^07 Прочные механизмы сотрудничества, которые будут созданы в сфере оборонной промышленности между тюркскими государствами, будут не только обеспечивать общие интересы безопасности, но и способствовать укреплению национального оборонного потенциала.

Прочные механизмы сотрудничества, которые будут созданы в сфере оборонной промышленности между тюркскими государствами, наряду с обеспечением общих интересов безопасности, также будут способствовать укреплению национального оборонного потенциала.

Как сообщает Report, об этом заявил министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев на первом заседании руководителей оборонно-промышленных ведомств стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Министр отметил, что Азербайджан высоко ценит важность ОТГ, и эта платформа является стратегической возможностью для углубления не только для политического и экономического, но и военно-технического сотрудничества.

Мустафаев подчеркнул, что страны ОТГ имеют большой потенциал в области оборонной промышленности в таких направлениях, как организация совместных научно-исследовательских проектов, обмен технологическими знаниями, подготовка инженерных и технических кадров, программы взаимного опыта, а также совместное производство.

Министр заявил, что эта организация является необходимой платформой для минимизации технологической зависимости тюркских государств в сфере оборонной промышленности. По его словам, стратегическое сотрудничество между странами ОТГ также имеет большое значение с точки зрения укрепления мира и стабильности в глобальном масштабе.

На заседании обсуждалась важность партнерства в сфере оборонной промышленности и направления сотрудничества в военно-технической сфере.