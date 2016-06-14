​Министр обороны Азербайджана провел совещание с руководящим составом Вооруженных сил

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось расширенное совещание с участием заместителей министра, начальников Главных управлений и Управлений, командующих родов войск Вооруженных сил, а также командиров объединений.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны, по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на совещании были обсуждены вопросы, касающиеся всесторонней проверки состояния боевой готовности войск, деятельности органов управления, проведения различного уровня оперативно-тактических учений c привлечением всех родов войск и военной техники, а также другие задачи, стоящие перед Вооруженными силами.