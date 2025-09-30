Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
- 30 сентября, 2025
- 20:53
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералу Сахиру Шамшаду Мирзе.
Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:
"Я глубоко опечален известием о гибели и ранении группы военнослужащих братских Вооруженных Сил Исламской Республики Пакистан в результате вероломного террористического акта, совершенного в городе Кветта пакистанской провинции Белуджистан.
Выражаем соболезнования и разделяем скорбь с близкими погибших, молим Аллаха даровать им терпение. Желаем скорейшего выздоровления всем раненым".
Отметим, что сегодня утром в Пакистане произошел мощный взрыв возле штаба Федеральной полиции. В результате теракта 10 человек погибли и 32 получили ранения.