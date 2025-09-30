Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

    Армия
    • 30 сентября, 2025
    • 20:53
    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералу Сахиру Шамшаду Мирзе.

    Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

    "Я глубоко опечален известием о гибели и ранении группы военнослужащих братских Вооруженных Сил Исламской Республики Пакистан в результате вероломного террористического акта, совершенного в городе Кветта пакистанской провинции Белуджистан.

    Выражаем соболезнования и разделяем скорбь с близкими погибших, молим Аллаха даровать им терпение. Желаем скорейшего выздоровления всем раненым".

    Отметим, что сегодня утром в Пакистане произошел мощный взрыв возле штаба Федеральной полиции. В результате теракта 10 человек погибли и 32 получили ранения.

