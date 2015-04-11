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    Министр обороны Азербайджана принял начальника разведки Генштаба Вооруженных сил Турции

    В ходе встречи прошли обсуждения значимости вопросов двустороннего военного сотрудничества

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе с начальником разведки Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генералом корпуса Мехметом Дайсалом.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе встречи были обсуждены мероприятия по развитию Вооруженных сил обеих стран, значимость вопросов двустороннего военного сотрудничества, военно-политическая ситуация в регионе, важное значение урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта для региона.

    В заключение состоялся обмен мнениями по перспективам связей между Вооруженными силами Азербайджана и Турции и по другим вопросам.

    Во встрече принял участие военный атташе Вооруженных сил Турции в Азербайджане, бригадный генерал Гасан Невзат Ташделер.

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