    Закир Гасанов прибыл в Узбекистан на учения "Единство − 2025"

    Армия
    • 20 октября, 2025
    • 18:46
    Закир Гасанов прибыл в Узбекистан на учения Единство − 2025

    Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов прибыл в Самарканд для участия в Дне высокопоставленного наблюдателя учений "Единство − 2025".

    Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, визит организован по приглашению министра обороны Узбекистана генерал-лейтенанта Шухрата Халмухамедова.

    В Самарканде генерал-полковник Закир Гасанов встретился со своим узбекским коллегой.

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного, военно-технического сотрудничества и сотрудничества в области военного образования, была подчеркнута важность проведения совместных учений с точки зрения обмена опытом.

    На встрече, в которой также принимал участие посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, был высоко оценен уровень сложившегося военного сотрудничества, стороны провели широкий обмен мнениями по поводу расширения этого сотрудничества.

    Zakir Həsənov Özbəkistana səfər edib
    Azerbaijan Defense Minister visits Uzbekistan

    Лента новостей