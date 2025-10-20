Закир Гасанов прибыл в Узбекистан на учения "Единство − 2025"
- 20 октября, 2025
- 18:46
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов прибыл в Самарканд для участия в Дне высокопоставленного наблюдателя учений "Единство − 2025".
Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, визит организован по приглашению министра обороны Узбекистана генерал-лейтенанта Шухрата Халмухамедова.
В Самарканде генерал-полковник Закир Гасанов встретился со своим узбекским коллегой.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного, военно-технического сотрудничества и сотрудничества в области военного образования, была подчеркнута важность проведения совместных учений с точки зрения обмена опытом.
На встрече, в которой также принимал участие посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, был высоко оценен уровень сложившегося военного сотрудничества, стороны провели широкий обмен мнениями по поводу расширения этого сотрудничества.