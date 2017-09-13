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    Министр обороны Азербайджана посетил Центр командования и управления ВС Израиля

    Министру обороны было сообщено, что основной целью центра является организация, управление, контроль войск и выполнение других задач

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Израиль, делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым посетила Центр командования и управления ВС Израиля.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    В ходе ознакомления со структурой и деятельностью центра, министру обороны было сообщено, что основной целью центра является организация, управление, контроль войск и выполнение других задач.

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