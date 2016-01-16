​Минобороны: Информация о сокращении заработных плат офицеров Вооруженных сил лжива и безосновательна

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Распространение в некоторых электронных средствах массовой информации лживой и безосновательной информации о финансировании наших Вооруженных сил вызывает только удивление и сожаление".

Об этом сообщает Report со сслыкой на пресс-службу министерства обороны.

По информации, минобороны полностью отрицает эти несерьезные заявления: "Так, расходы на оборонную сферу в 2016 году значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Денежное обеспечение военнослужащих не сократилось, изменений в общей численности Вооруженных сил нет. Напротив, достигнута оптимизация за счет штатно-структурных изменений в центральном аппарате и штабах, расширено количество специальностей в военных частях, расположенных на линии фронта. За счет этого повысились зарплаты военнослужащих, укрепилась социально-обеспечительная база личного состава и членов семьи".

Как сообщили в министерстве, по поручению Верховного главнокомандующего в 2016 году также будет продолжена деятельность в этом направлении.