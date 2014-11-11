Министерства обороны стран СНГ проработали проект Концепции военного сотрудничества до 2020 года

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Министерства обороны стран СНГ на 67-м заседании Совета глав военных ведомств создали основу для международной правовой базы военного партнерства. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Проработали проект Концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2020 года, документ станет основой для дальнейшей разработки международной правовой базы военного партнерства на пространстве Содружества. Он представлен главам наших государств для утверждения", — сказал Шойгу, подводя итоги заседания.

Кроме того, расширена практическая составляющая взаимодействия объединенной системы ПВО — на заседании утвердили план совместных мероприятий на 2015 год.

Всего на заседании было рассмотрено более 20 вопросов по различным аспектам военного взаимодействия Содружества.

"Мы подтвердили заинтересованность в развитии оборонного сотрудничества на основе баланса общих, региональных и национальных интересов", — заключил Шойгу.

Отметим, что Азербайджан на заседании представил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.