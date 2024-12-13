Командующий Нахчыванской Отдельной общевойсковой армией обсудил ВТС с Турцией

16:40

Командующий Нахчыванской Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Кянан Сеидов в рамках визита в Турцию встретился с командующим Сухопутными войсками Турции генералом армии Сельджуком Байрактароглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения сотрудничества в военной, военно-технической сферах (ВТС), сфере военного образования, проведения совместных тактико-специальных учений, обсуждены предстоящие планы в данных направлениях и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.