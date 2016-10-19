Иранские военные корабли прибыли в Баку

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Иранские военные корабли прибыли в порт Баку.

Как сообщает Report, эсминец "Демавенд" и ракетный корабль "Джошун" прибыли в Баку с ознакомительным визитом.

В рамках визита экипаж кораблей, состоящий из 200 человек, проведет встречи со своими азербайджанскими коллегами, а также сыграет товарищеский футбольный матч с военными Азербайджана.

Отметим, ранее корабли около суток не могли пришвартоваться в порту Баку из-за неблагоприятных погодных условий.