Global Firepower: Азербайджан занял 64-е место в рейтинге военной мощи стран мира

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Global Firepower обновил рейтинг военной мощи стран мира.

Как сообщает Report cо ссылкой на сайт Global Firepower, в рейтинге, куда вошли 126 стран мира, учитываются более 50 факторов, включая количество военной техники и масштаб инфраструктуры, людские ресурсы, а также расходы на оборону.

Азербайджан занял в рейтинге 64-е место с военным бюджетом, превышающим 3 млрд. долларов. Турция расположилась на 10-ом месте рейтинга, Армения - на 74-ом, Грузия - на 75-ом.

Первое место в рейтинге военной мощи заняли Соединенные Штаты, затем идут Россия и Китай.