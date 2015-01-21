Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Францией

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял посла Франции в Азербайджане Паскаля Монье. Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном пресс-службой министерства заявлении.

Говоря о военно-политической ситуации в регионе, министр обороны отметил, что оккупационная политика Армении продолжается до сих пор, и замедление мирного процесса и затягивание переговоров отрицательно сказываются на ситуации в регионе.

Гость выразил удовлетворение по поводу успешного развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией.

На встрече были обсуждены перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества Азербайджана и Франции и другие вопросы, представляющие интерес для обоих государств.