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    Азербайджан и НАТО развивают военное сотрудничество и оперативную совместимость

    Армия
    • 19 октября, 2026
    • 17:05
    Азербайджан и НАТО развивают военное сотрудничество и оперативную совместимость

    Военнослужащие стран НАТО и государств-партнеров участвовали в Баку в совместной работе по оценке соответствия военных возможностей Азербайджана стандартам альянса.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении посольства Швеции в Азербайджане.

    В рамках мероприятий также проводились оперативное планирование и учения. Программа была направлена на повышение оперативной совместимости, наращивание оперативных возможностей и расширение сотрудничества в сфере обороны.

    В мероприятиях, проходивших в Баку на прошлой неделе, приняла участие посол Швеции в Азербайджане Луиза Морсинг.

    Серия мероприятий завершилась официальным визитом заместителя командующего Объединенными силами НАТО в Брюнссюме генерал-лейтенанта Джона Мида и коммодора авиации Джеффа Брока.

    Делегация провела встречи с начальником Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым и заместителем начальника Генштаба генерал-лейтенантом Азером Алиевым.

    Посол Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде, также участвовавший в мероприятиях наряду с Луизой Морсинг, подчеркнул важную роль сотрудничества Азербайджана с альянсом и международных партнерств в обеспечении региональной безопасности и стабильности.

    Азербайджан и НАТО развивают военное сотрудничество и оперативную совместимость
    Азербайджан и НАТО развивают военное сотрудничество и оперативную совместимость
    Азербайджан и НАТО развивают военное сотрудничество и оперативную совместимость

    Североатлантический альянс (НАТО) Луиза Морсинг
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    NATO və Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlıq inkişaf etdirilir
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