Завтра в Баку стартует международная выставка WorldFood Azerbaijan

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Завтра в Баку состоится открытие Азербайджанской международной выставки "Пищевая промышленность" (WorldFood Azerbaijan 2017). Как передает Report, глава компании ITE Group, основного организатора выставки, Эдвард Струн на сегодняшней пресс-конференции сообщил, что в ней примет участие 331 компания из 27 стран мира.

По его словам, на выставке впервые примут участие такая страна, как Шри-Ланка: "В отличие от предыдущей, в этом году выставка пройдет в двух крупных павильонах, что означает рост на 9%".

Заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхам Гулиев отметил, что в этом году в выставке примет участие больше стран: "Иностранные компании составляют 70%, отечественные – 30% от общего числа участников. В этом году число участников равно 331, что на 18 единиц больше по сравнению с прошлым годом".

Отметим, что на одной площадке организуется также Каспийская выставка "Упаковка, тара, этикетка и полиграфия" (Ipack Caspian-2017).