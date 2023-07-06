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В стране с полей собрано более 2 млн тонн урожая

В стране с полей собрано более 2 млн тонн урожая В регионах Азербайджана уже завершена уборка урожая на площади 658 339 гектаров, с полей собрано 2 млн 164 тысячи 746 тонн продукции.
АПК
6 июля 2023 г. 10:37
В стране с полей собрано более 2 млн тонн урожая

В регионах Азербайджана уже завершена уборка урожая на площади 658 339 гектаров, с полей собрано 2 млн 164 тысячи 746 тонн продукции.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Средняя урожайность зерновых составляет 32,9 центнера. На сегодняшний день в 16 районах уборка зерновых завершена более чем на 90% площадей.

Уборка ячменя завершена на 80% площадей, с полей собрано около 1 млн тонн продукции. В настоящее время средняя урожайность ячменя составляет 30,6 центнера.

В настоящее время в уборочной кампании участвуют 1 493 комбайна. Из них 627 комбайнов находятся в собственности ОАО "Агросервис", а 866 - юридических и физических лиц.

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Версия на азербайджанском языке Ölkədə sahələrdən 2 milyon tondan çox məhsul yığılıb

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