В Исмаиллинском государственном центре аграрного развития произведены кадровые назначения.

Как сообщает центрально-низменное бюро Report, в связи с этим министр сельского хозяйства Инам Керимов подписал соответствующие приказы.

Согласно приказу, Ровшан Гюльмамед оглу Яхъяев назначен директором Исмаиллинского государственного центра аграрного развития.

Другим приказом министра, Гиньяз Эйваз оглу Акперов назначен заместителем директора Исмаиллинского государственного центра аграрного развития - заведующим сектором финансового хозяйства.

Отметим, что на днях Гасан Гасанов был освобожден от должности директора Исмаиллинского государственного центра аграрного развития.