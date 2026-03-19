В Ханкенди открылась праздничная ярмарка
- 19 марта, 2026
- 11:03
В Ханкенди на площади Победы открылась ярмарка по случаю праздника Новруз.
Об этом Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
Ярмарка уже во второй раз проводится при поддержке специального представительства президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах и при организации Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
На ярмарке продается различная продукция местных предпринимателей.
Ярмарка продлится до 24 марта. В рамках мероприятия также запланированы развлекательные программы для детей и молодежи.
Отметим, что 20 марта в Ханкенди также будет организована масштабная концертная программа и фейерверк по случаю праздников Новруз и Рамазан.