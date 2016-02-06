В Балакяне с участием президента SOCAR обсудили экономическое положение района и пути урегулирования социальных проблем - ФОТО

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Балакянском районе состоялось отчетное собрание, посвященное итогам социально-экономического развития за 2015 год и предстоящим задачам.

Как сообщает Report, на собрании с участием президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева, ответственных лиц Администрации президента и депутатов озвучены интересные предложения, касающиеся экономического положения района и путей урегулирования социальных проблем.

Выступивший на мероприятии Ровнаг Абдуллаев, коснувшись проводимых в стране работ по благоустройству и созиданию, также выразил отношение к озвученным на собрании предложениям. Отмечено, что район полностью газифицирован и в ближайшее время совместно с соответствующими структурами будут проведены работы по улучшению электроснабжения, а также урегулированию проблемы питьевой воды в некоторых территориях в рамках нового водно-канализационного проекта.

В завершение заслушаны предложения представителей районной общественности. Участники мероприятия также ознакомились с выставкой сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, производимых в Балакянском районе.