В Баку проходит ярмарка по продаже жертвенных животных

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Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В связи с Гурбан байрамы сегодня для возмещения потребности населения в жертвенных животных министерство сельского хозяйства организовало в Баку ярмарку по продаже жертвенных животных.

Впервые выставлен на продажу мелкий рогатый скот, выращенный в находящемся в подчинении министерства ООО "Государственное сельскохозяйственное производственное предприятие".

Как сообщает Report, об этом заявил ознакомившийся с работой организованной в Хатаинском районе (рядом с кафе "Наргиля") ярмарки замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев.

"На ярмарку доставлено около 3 000 поголовий мелкого рогатого скота. Все животные прошли обследование", - сказал И.Гулиев.

Отметим, что животные стоят 95 манатов.

Напомним, что в Баку пункты продажи жертвенных животных организованы в Наримановском районе (ул. Алияра Алиева, 26, недалеко от рынка Кешлы), Хатаинском районе (рядом с кафе "Наргиля"), Сабаильском районе (пос.Бадамдар, ул.Сеймура Мамедова, 8; рядом с парком) и Ясамалськом районе (ул.Шарифзаде, 196; во дворе дома торжеств "Идеал").