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В Азербайджане впервые будет организован фестиваль малины

В Азербайджане впервые будет организован фестиваль малины В Азербайджане впервые будет организован фестиваль малины.
АПК
12 сентября 2024 г. 12:29
В Азербайджане впервые будет организован фестиваль малины

В Азербайджане впервые будет организован фестиваль малины.

Как передает Report, фестиваль пройдет 14-15 сентября в селе Кешкю Гёйгёльского района.

Мероприятие организовано исполнительной властью Гёйгёльского района при поддержке ОАО "Агросервис", Министерства культуры и Государственного агентства по туризму.

Цель фестиваля — повысить конкурентоспособность регионального туризма и поддержать развитие агротуризма. Посетители смогут попробовать и купить малину разных сортов по приемлемым ценам. В рамках фестиваля также будут организованы различные шоу-программы, выставки, мастер-классы и концерты.

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Версия на английском языке Azerbaijan to host first-ever 'Raspberry Festival' in coming days
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə “Moruq Festivalı” keçiriləcək

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