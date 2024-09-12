В Азербайджане впервые будет организован фестиваль малины

В Азербайджане впервые будет организован фестиваль малины.

В Азербайджане впервые будет организован фестиваль малины.

Как передает Report, фестиваль пройдет 14-15 сентября в селе Кешкю Гёйгёльского района.

Мероприятие организовано исполнительной властью Гёйгёльского района при поддержке ОАО "Агросервис", Министерства культуры и Государственного агентства по туризму.

Цель фестиваля — повысить конкурентоспособность регионального туризма и поддержать развитие агротуризма. Посетители смогут попробовать и купить малину разных сортов по приемлемым ценам. В рамках фестиваля также будут организованы различные шоу-программы, выставки, мастер-классы и концерты.