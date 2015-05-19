Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане сократилось производство меда. Если в 2013 году было произведено 2456,7 тонн меда, то в 2014 году производство сократилось на 4% - до 2357,5 тонн. Это связано с гибелью части пчел в прошлом году. Об этом заявил Report президент Фонда мониторинга экологических стандартов Азербайджана Рауф Султанов.

По его словам, число пчелиных семейств по сравнению с предыдущими годами выросло и достигло 243 тыс., однако не все из них обладают одинаковой медоносной силой.

"В прошлом году из-за продолжительной засухи погибло большинство пчелиных семейств. Пчелы ослабли от голода и не смогли противостоять болезням. Для их восстановления нужно очень много времени", - сообщил Р.Султанов.

Отметим, что к 2020 году в Азербайджане планируется довести число пчелиных семейств до 310 тыс. Сейчас с каждой семьи получают в среднем 8-10 кг меда. По стране в среднем производится 2 500 тонн меда в год.

Министерство сельского хозяйства заявляет, что производимый в стране мед не удовлетворяет спрос населения и не экспортируется.

Напомним, что в 2012 году в стране было произведено 2 387,5 тонн меда.