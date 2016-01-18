​В Азербайджане обсудили перспективы развития птицеводства

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Министерство экономики провело встречу с предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере птицеводства, с целью анализа текущей ситуации в данной сфере и подготовки предложений по ее ускоренному развитию. Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в ходе встречи состоялось обсуждение перспектив развития указанной сферы.

На встрече с участием представителей Общества птицеводов Азербайджана и более 10-ти птицеводческих хозяйств подчеркнуто особое внимание главы государства к развитию аграрной сферы, в том числе, птицеводства, отмечено, что проводятся важные мероприятия по обеспечению спроса населения за счет местного производства.

В ходе встречи прошли обсуждения, касающиеся вопросов обеспечения спроса на птичье мясо за счет внутреннего производства, увеличения экспортного потенциала в этой сфере, повышения возможностей производства птичьего мяса промышленным способом.

В то же время представители птицеводческих предприятий представили свои предложения по основным факторам, влияющим на себестоимость птичьего мяса и яиц, - кормовым добавкам, ветеринарным препаратам и вакцинам, условиям продажи продукции, выделению дополнительных земельных участков для увеличения кормовой базы.

После рассмотрения предложений будут изучены возможности их реализации.