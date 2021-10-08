В Азербайджане налажено производство водорастворимых удобрений

Компания «AZCHEMCO» - разработчик формул и производитель удобрений и лекарств для растений впервые в истории Азербайджана выпустил комплексные NPK удобрения с содержанием технических элементов, а также предоставил проект решения проблем с засоленными вида

Компания «AZCHEMCO» - разработчик формул и производитель удобрений и лекарств для растений впервые в истории Азербайджана выпустил комплексные NPK удобрения с содержанием технических элементов, а также предоставил проект решения проблем с засоленными видами почв. Об этом на сегодняшней конференции сообщило руководство компании, наглядно продемонстрировав достигнутые успехи.

Благодаря героизму славной азербайджанской армии во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, освобождение нашего прекрасного Карабаха за 44 дня сулит новые реалии и большие перспективы во всех отраслях экономики Азербайджана, в том числе и в области сельского хозяйства. Пользуясь случаем, соболезнования семьям почивших шехидов, Аллах рехмет элесин, а ветеранам желаем скорейшего выздоровления!

Неслучайно логотип «AZCHEMCO» украшает карабахский конь. Карабахский конь – это символ гордости, выдержки и величия. Логотип создан по мотивам восхождения этого карабахского коня на Джидырской равнине в Шуше.

Как известно, распоряжением Президента Ильхама Алиева производство и переработка сельхозпродукции, одна из приоритетных отраслей ненефтяного сектора экономики страны, определена как одна из ключевых отраслей экономики.

Несмотря на то, что «AZCHEMCO» сделало первые шаги в области сельского хозяйства, компания работает над преобразованием сельского хозяйства в высокотехнологичный сектор, применяя высокие и современные технологие в этой области. Именно такой подход побуждает «AZCHEMCO», сделавшее модернизацию сельского хозяйства приоритетным направлением своей деятельности, сотрудничать с мировыми лидерами в этой области и применять современные методы ведения сельского хозяйства в нашей стране.

Осуществляемые в нашей стране экономические реформы служат формированию новой модели экономического развития Азербайджана в современных условиях. Развитие местного производства и создание новых рабочих мест для предотвращения неоправданного выхода валюты и национального капитала из страны является более важным фактором, особенно в период после освобождения наших земель от оккупации. «AZCHEMCO» производит средства защиты, биологические препараты и удобрения для растений, которые по качеству могут конкурировать со всемирно известными компаниями. Наша продукция проверена и одобрена в лабораториях всемирно известной компании SGS. Ежегодно в нашу страну ввозятся большие количества пестицидов, биологических препаратов и удобрений для использования в сельском хозяйстве, что создает условия для неоправданного выхода валюты и национального капитала, делая сельское хозяйство нашей страны зависимым от импорта. На наш взгляд, «AZCHEMCO», как одна из ведущих сельскохозяйственных компаний, не должна оставаться равнодушной к этому процессу.

Как «Azchemco», мы очень внимательно относимся к каждому реализуемому проекту, и наша главная миссия - достичь конечного результата, используя все наши ресурсы вкупе со современными технологиями, соблюдая главное правило – экологичность превыше всего.

Одним из производственных направлений нашей компании является очистка сточных вод для дальнейшей переработки с учетом добавки различных технических элементов для повторного использования на посевных площадях и в парниковых хозяйствах. Данный вид производства также включает не только очистку сточных вод, но и очистку, переработку крови, костей и даже помета крупнорогатого скота для использования в качестве удобрений.

Мы хотели бы отметить, что сегодня «AZCHEMCO» готова отозваться на инициативы Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). ФАО поддерживает усилия правительства Азербайджана по обеспечению устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, повышению продуктивности систем продовольственного и сельскохозяйственного производства и диверсификации сельскохозяйственного производства, что способствует повышению продовольственной безопасности в стране. Компания «AZCHEMCO» готова присоединиться к Организации для обмена опытом и совместном решении глобальных проблем с засухой, экологией и голодом, которые были озвучены Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и другими участниками саммита 23-24 сентября на Саммите по Продовольственным Системам!

Наша главная цель в проведении сегодняшнего мероприятия - представить всему миру продукт «Drip Drop 369».

Как известно, плодородная почва - один из основных факторов в сельском хозяйстве. К сожалению, плодородные почвы становятся все более засоленными и непригодными для возделывания. Почвы с высоким содержанием солей на поверхности и в профиле являются непригодными для развития растений. В результате жаркой погоды вода испаряется, а соли накапливаются в верхней части почвы, делая ее засоленной и соответственно твердой.

Ни для кого не секрет, что водный режим почвы необходимо постоянно регулировать. Орошение следует регулировать в соответствии с климатическими и почвенными условиями с учетом потребностей растения в воде. Во многих частях света орошение по-прежнему осуществляется примитивно, и более широко используется метод паводкового орошения. В этом случае вода не используется должным образом, теряется большое количество воды, и происходит процесс промывки плодородного слоя почвы. С другой стороны, в результате паводкового орошения вода накапливается в нижней части пахотных земель и вызывает подъем грунтовых вод. Это, в свою очередь, приводит к засолению почвы на участке. Нам необходимо обеспечить растение достаточным количеством воды для поглощения питательных веществ из почвы. Избыток воды мешает нормальному питанию растений и обмену веществ. Это также нарушает нормальный кислородный процесс. Давая больше воды, мы позволяем вымывать питательные вещества, которые очень важны для растения, из почвы.

Продукт «AZCHEMCO» под названием «Drip Drop 369» регулирует уровень pH почвы при использовании подземных капельных систем Netafim, делая почву пригодной для культивации, улучшая качество почвы и повышая общую продуктивность.

Учитывая нехватку пресной воды и изменение климата в современном мире, система подземного капельного орошения «Drip Drop 369» представляет собой впечатляющий тандем инновационного метода борьбы с засоленными видами почт.

«Drip Drop 369» не только делает почвы пригодными, но и очищает сами капельные системы благодаря специальным элементам, обеспечивает стабильный поток воды внутри системы и создает условия для её длительной работы.

Одной из основных отличительных черт «Drip Drop 369» является то значение, которое он придает не только почве, но и здоровью человека. Он не содержит опасных химикатов, которые могут повлиять на живые существа, но при этом очень эффективен.

В завершении хотим уведомить Вас, что наша компания уже прошла сертификацию новой продукции и в скором времени планирует открыть первое в Азербайджане производство водорастворимых порошковых удобрений (NPK), обогащенных техническими элементами.