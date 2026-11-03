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    Утверждены Положение и структура Агентства госрезервов Азербайджана

    АПК
    • 03 ноября, 2026
    • 16:21
    Утверждены Положение и структура Агентства госрезервов Азербайджана

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Агентства государственных резервов.

    Как сообщает Report, согласно документу, утверждены Положение и структура ведомства.

    Штат аппарата Агентства госрезервов установлен в количестве 66 сотрудников, региональных подразделений - 9 сотрудников. Кроме того, в подчинении Агентства будет создана бюджетная организация "Центр хранения государственных резервов".

    Центр будет осуществлять хранение государственных резервов, его штат составит 200 работников.

    Ильхам Алиев Распоряжение президента Ильхама Алиева
    Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin Əsasnaməsi və strukturu təsdiq edilib
    Azerbaijan approves regulations and structure of State Reserves Agency
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