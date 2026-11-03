Утверждены Положение и структура Агентства госрезервов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Агентства государственных резервов.

Как сообщает Report, согласно документу, утверждены Положение и структура ведомства.

Штат аппарата Агентства госрезервов установлен в количестве 66 сотрудников, региональных подразделений - 9 сотрудников. Кроме того, в подчинении Агентства будет создана бюджетная организация "Центр хранения государственных резервов".

Центр будет осуществлять хранение государственных резервов, его штат составит 200 работников.