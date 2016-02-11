​Состоялось собрание рабочей группы по проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Тбилиси. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Тбилиси состоялась очередная встреча рабочей группы трехстороннего координационного совета по проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report, в ходе встречи состоялось обсуждение проекта протокола, отражающего вопросы строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, проблем в этой сфере и путей их урегулирования, скорейшего завершения строительства и урегулирования проблем в этой сфере, железнодорожных перевозок между Азербайджаном, Грузией и Турцией и перспектив сотрудничества.

Подписание проекта протокола состоится на запланированном на 12 февраля в Тбилиси собрании трехстороннего координационного совета с участием глав железнодорожных ведомств Азербайджана, Грузии и Турции.