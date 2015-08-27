Президент Греции назначил председателя верховного суда главой служебного правительства

Баку. 27 августа.REPORT.AZ/ Президент Греции Прокопис Павлопулос назначил председателя верховного суда Греции Василики Тану-Христофилу главой служебного (технического) правительства страны, которое будет действовать до предстоящих внеочередных парламентских выборов. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство France-Presse.

Сообщается, что состав нового служебного правительства будет объявлен в пятницу.

Основной задачей служебного кабинета министров будет проведение досрочных парламентских выборов, которые, как ожидается, состоятся 20 или 27 сентября.