Посол: Сеул и Баку имеют хорошие возможности для сотрудничества в сфере АПК

Меры, предпринимаемые правительством Азербайджана по развитию ненефтегазового сектора, открывают хорошие возможности для укрепления сотрудничества с Южной Кореей в аграрной сфере.

Как передает Report, об этом заявил посол Южной Кореи в Баку Кан Кимгу на открытии семинара по сельскохозяйственной кооперации между Азербайджаном и Кореей.

"Я хотел бы отметить, что почвенные и климатические условия Азербайджана считаются чрезвычайно благоприятной естественной средой для сельскохозяйственной сферы", - подчеркнул посол.

Дипломат отметил, что будет прилагать дальнейшие усилия для расширения сотрудничества Сеула и Баку в сельскохозяйственной сфере: "Если использовать технологии и опыт, которыми обладает Корея, в качестве инструмента для сотрудничества, то можно обеспечить участие большего числа южнокорейских компаний на выставке Caspian Agro в следующем году".

Директор аграрного центра инноваций Анар Джафаров со своей стороны подчеркнул, что Азербайджан ценит богатый опыт Южной Кореи в сфере аграрных инноваций.

"Богатый опыт Республики Корея в сфере аграрных инноваций чрезвычайно ценен для нас. Мы убеждены, что на этой основе сотрудничество наших стран будет развиваться в будущем" - подчеркнул Джафаров.

Отметим, что в рамках семинара стороны поделились опытом развития аграрного сектора и обсудили возможные направления и перспективы сотрудничества.

В мероприятии приняли участие также представители аграрных предприятий Азербайджана и Южной Кореи.