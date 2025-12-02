Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Посол: Сеул и Баку имеют хорошие возможности для сотрудничества в сфере АПК

    • 02 декабря, 2025
    • 16:50
    Посол: Сеул и Баку имеют хорошие возможности для сотрудничества в сфере АПК

    Меры, предпринимаемые правительством Азербайджана по развитию ненефтегазового сектора, открывают хорошие возможности для укрепления сотрудничества с Южной Кореей в аграрной сфере.

    Как передает Report, об этом заявил посол Южной Кореи в Баку Кан Кимгу на открытии семинара по сельскохозяйственной кооперации между Азербайджаном и Кореей.

    "Я хотел бы отметить, что почвенные и климатические условия Азербайджана считаются чрезвычайно благоприятной естественной средой для сельскохозяйственной сферы", - подчеркнул посол.

    Дипломат отметил, что будет прилагать дальнейшие усилия для расширения сотрудничества Сеула и Баку в сельскохозяйственной сфере: "Если использовать технологии и опыт, которыми обладает Корея, в качестве инструмента для сотрудничества, то можно обеспечить участие большего числа южнокорейских компаний на выставке Caspian Agro в следующем году".

    Директор аграрного центра инноваций Анар Джафаров со своей стороны подчеркнул, что Азербайджан ценит богатый опыт Южной Кореи в сфере аграрных инноваций.

    "Богатый опыт Республики Корея в сфере аграрных инноваций чрезвычайно ценен для нас. Мы убеждены, что на этой основе сотрудничество наших стран будет развиваться в будущем" - подчеркнул Джафаров.

    Отметим, что в рамках семинара стороны поделились опытом развития аграрного сектора и обсудили возможные направления и перспективы сотрудничества.

    В мероприятии приняли участие также представители аграрных предприятий Азербайджана и Южной Кореи.

    Səfir: Seul və Bakı kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlara malikdir
    Ambassador: Seoul and Baku have good opportunities for cooperation in agri-industrial sector
