​Обнародована ситуация с птичьим гриппом в Азербайджане

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В настоящее время ситуация с птичьим гриппом (H5N1) в Азербайджане стабильная. Однако опасность заражения в стране существует, в связи с чем необходимо проявлять осторожность. Об этом заявил Report начальник отдела развития животноводства министерства сельского хозяйства Галиб Абдулалиев.

По его словам, источником заболевания являются перелетные птицы. Азербайджан расположен на маршруте миграции птиц с севера на юг.

"Опасность заражения в стране существует, в связи с чем необходимо проявлять осторожность. Государственная ветеринарная служба проводит мониторинги заболеваемости птичьим гриппом. Всемирная организация здоровья животных (МЭБ) приняла решение о приостановке импорта мяса птицы из Америки, стран Европы и Турции. Однако мониторинги показывают, что в настоящее время ситуация с птичьим гриппом в Азербайджане стабильная", - заявил Г.Абдулалиев.

Начальник отдела отметил, что спрос населения на яйца обеспечивается за счет внутреннего производства и скоро страна сможет полностью обеспечить себя мясом птицы.