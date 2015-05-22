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    ​Гендиректор FAO едет в Азербайджан

    Ожидается подписание ряда соглашений между Азербайджаном и FAO

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Гендиректор Организации продовольствия и сельского хозяйства (FAO) ООН Жозе Грациано да Сильва посетит 24 мая Азербайджан с официальным визитом.

    Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве сельского хозяйства.

    В министерстве сказали, что в рамках двухдневного визита ожидается подписание между Азербайджаном и FAO ряда соглашений.

    В рамках визита 25 мая в министерстве сельского хозяйства запланированы пресс-конференция и церемония подписания соглашений.  

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