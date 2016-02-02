​Фитосанитарная служба внесла ясность в вопрос "зараженных" бананов

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "В последние дни в местных СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что в реализуемых в Азербайджане бананах обнаружены странные красные пятна, напоминающие следы крови. Это вызвало серьезную обеспокоенность среди населения".

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной службы фитосанитарного контроля при министерстве сельского хозяйства Джамал Гулиев, который отметил, что в ходе карантинного осмотра инспекторами госслужбы партии импортированных в страну бананов не было выявлено плодов с указанными признаками: "Сотрудниками госслужбы проведен фитосанитарный мониторинг в пунктах продажи сельхозпродукции и взяты образцы для лабораторных исследований".

По словам Дж.Гулиева, экспертиза выявила, что некоторые пятна в бананах имеют бактериальную природу и вызваны бактерией Pseudomonas celebensis Gaumann (1929), не представляющей опасности для человеческого организма и растительного покрова республики.

Начальник службы рекомендовал гражданам не покупать бананы и другие продукты, хранящиеся длительное время в неблагоприятных условиях. Он также отметил, что в январе 2016 году Государственная служба фитосанитарного контроля выявила и изъяла из оборота 10 517 кг овощей и фруктов, на которых обнаружены вредные организмы, в том числе было изъято и уничтожено 101,5 кг бананов.