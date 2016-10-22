Бинали Йылдырым: Турция имеет альтернативы вступлению в ЕС

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Турция проделала свою часть работы для вступления в ЕС, решение должен принять Евросоюз, но у Анкары всегда есть альтернативы.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития в городе Афьон.

"Турция с середины прошлого века находится на пути членства в ЕС, свою часть работы мы сделали. После этого решение остается за Евросоюзом. Если он хочет вступления Турции, он должен проявить волю. Но у Турции всегда есть альтернативы, и ЕС не должен забывать пословицу о том, что лишние капризы отталкивают любящих", - отметил Йылдырым.

Он добавил, что перспективы развития ЕС связаны лишь с участием Турции, упомянув при этом необходимость упрощения визового режима.