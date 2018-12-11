Бекир Пакдемирли: Азербайджану и Турции следует закупать необходимую продукцию друг у друга

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Баку. 11 декабря REPORT.AZ/ "Мир стремительно урбанизируется. В настоящее время данный показатель составляет 55%".

Как сообщает Report, об этом на азербайджано-турецком сельскохозяйственном форуме заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

По его словам, в будущем показатель урбанизации возрастет до 70%: "Ежедневно около 800 млн человек засыпают голодными. В 40 странах имеются проблемы с продовольствием, а в 80 странах - с водой. Мы же выбрасываем примерно треть производимых продуктов".

Пакдемирли полагает, что Азербайджану и Турции следует удовлетворять взаимный спрос на сельскохозяйственную продукцию: "Сегодня Азербайджан импортирует сельхозпродукцию на 1,3 млрд долларов, а Турция – на 2 млрд. Нам надо закупать друг у друга нужную продукцию".