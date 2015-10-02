​Азербайджан увеличит поставки овощей в Санкт-Петербург

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан увеличит объем поставок помидоров в Санкт-Петербург до 2 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на "Петербуржский дневник", об этом стало известно во время визита в Азербайджан официальной делегации Санкт-Петербурга.

Делегация, которую возглавил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, встретилась с руководством группы компаний "Azersun Holding", занимающихся производством продовольственных товаров, продуктов сельского хозяйства.

Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко и вице-губернатору Сергею Мовчану продемонстрировали широкий спектр товаров, который производит холдинг. Это различные консервированные овощи и фрукты, сахар, чай, соки, соусы.

Наряду с этим, С.Мовчан посетил парники фирмы "Гринтек", которая входит в состав холдинга и занимается производством помидоров, огурцов, баклажанов.

Азербайджанский "Гринтек" уже сотрудничает с петербуржским агрохолдингом "Выборжец". В прошлом году в Санкт-Петербург из Азербайджана было экспортировано томатов на 1,5 млн долларов, это примерно тысяча тонн. В этом году планируется увеличить объем до 2 тыс. тонн.

Как рассказал учредитель тепличного комплекса "Гринтек" Тахрир Гюзель, исторически Азербайджан был основным поставщиком для России. Сейчас у компании 30 га парников и часть продукции поставляется в Россию. "Но мы не планируем останавливаться: ведь кроме томатов, есть огурцы, перцы, салаты", - сообщил он.