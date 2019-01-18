Азербайджан увеличил импорт молока

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В 2018 году в Азербайджан было импортировано 9 511,43 тонн молока стоимостью 12 652,50 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, это на 638,52 тонны (7,2%) больше, чем за 2017 год.

Объемы молока в стоимостном выражении сократились на 1 691,70 тыс. долларов (11,8%).

Импорт молока составил 0,1% общего объема импорта Азербайджана за прошлый год.