Азербайджан увеличил импорт молока

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В 2018 году в Азербайджан было импортировано 9 511,43 тонн молока стоимостью 12 652,50 тыс. долларов.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, это на 638,52 тонны (7,2%) больше, чем за 2017 год.
Объемы молока в стоимостном выражении сократились на 1 691,70 тыс. долларов (11,8%).
Импорт молока составил 0,1% общего объема импорта Азербайджана за прошлый год.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости