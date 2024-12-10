Азербайджан увеличил экспорт табачного сырья в 4,5 раза

За январь-ноябрь этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны 7 тыс. 254 тонны табачного сырья на сумму 22 млн 312,8 тыс. долларов США.

За январь-ноябрь 2024 года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны 7 тыс. 254 тонны табачного сырья на сумму 22 млн 312,8 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта табачного сырья увеличился в 3,2 раза, а стоимость реализованной продукции - в 4,5 раза.

Отметим, что производимое в Азербайджане табачное сырье в основном экспортируется в Молдову, Россию, ОАЭ, Грузию, Турцию, Австрию, Болгарию, Италию, Литву, Польшу и Грецию.