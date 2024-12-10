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Азербайджан увеличил экспорт табачного сырья в 4,5 раза

Азербайджан увеличил экспорт табачного сырья в 4,5 раза За январь-ноябрь этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны 7 тыс. 254 тонны табачного сырья на сумму 22 млн 312,8 тыс. долларов США.
АПК
10 декабря 2024 г. 19:29
Азербайджан увеличил экспорт табачного сырья в 4,5 раза

За январь-ноябрь 2024 года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны 7 тыс. 254 тонны табачного сырья на сумму 22 млн 312,8 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта табачного сырья увеличился в 3,2 раза, а стоимость реализованной продукции - в 4,5 раза.

Отметим, что производимое в Азербайджане табачное сырье в основном экспортируется в Молдову, Россию, ОАЭ, Грузию, Турцию, Австрию, Болгарию, Италию, Литву, Польшу и Грецию.

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Версия на английском языке Azerbaijan's raw tobacco exports soar
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan tütün xammalı ixracını 4,5 dəfə artırıb

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