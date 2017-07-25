Азербайджан примет участие в международной выставке продуктов питания в Турции

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ 20-23 сентября в Стамбуле пройдет международная выставка продуктов питания и пищевых технологий, а также упаковки и систем переработки пищевых продуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на выставке примут участие компании из Азербайджана, Италии, Германии, Великобритании, Греции, Ирана, Ирака, Судана, Ливии, ОАЭ, Алжира, Туниса, России и других стран.

В целом, мероприятие посетят представители 65 тыс. местных компаний и 84 стран мира.